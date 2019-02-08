Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

19 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,641762 -0,68
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,196436 -0,59
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,448786 -0,57
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182355 -0,49
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040338 -0,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013290 -1,53
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,021849 -0,67
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021909 -0,20
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,365556 -0,14
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021252 -0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030603 -1,29
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034588 -1,16
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063224 -1,04
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024747 -0,89
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,458182 -0,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016348 -0,40
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,003652 -0,36
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,098895 -0,32
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,016794 -0,28
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,022467 -0,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027497 -0,28
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,031311 -0,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,495329 -0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:46 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı Erdoğan'ın "Halk Sebze Geliyor" Açıklamasının Ardından Fiyatlar Düştü

ABD'de Yayımlanan Dergi, Amazon'un Sahibi Bezos'a Çıplak Fotoğraflarıyla Şantaj Yaptı Rus Kadını Beslediği Domuzlar Öldürüp Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:05:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]