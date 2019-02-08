Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,641762
|-0,68
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,196436
|-0,59
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,448786
|-0,57
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,182355
|-0,49
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,040338
|-0,35
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013290
|-1,53
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,021849
|-0,67
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021909
|-0,20
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,365556
|-0,14
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021252
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,030603
|-1,29
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,034588
|-1,16
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,063224
|-1,04
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024747
|-0,89
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|57,458182
|-0,87
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,016348
|-0,40
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,003652
|-0,36
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,098895
|-0,32
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,016794
|-0,28
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,022467
|-0,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027497
|-0,28
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,031311
|-0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,495329
|-0,12