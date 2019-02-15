Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,642042 -0,40
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,015822 -0,26
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,449245 -0,21
Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 254,450238 -0,19
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042402 -0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,173804 -0,07
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,458969 -0,05
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,561779 -0,04
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,581309 -0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,866367 -0,68
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,343061 -0,34
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037000 -0,20
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111689 -0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,997970 -0,84
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,567405 -0,18
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,093543 -0,18
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,631080 -0,14
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,341294 -0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039719 -0,08
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,904551 -0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,536002 -0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:38 Kaynak: AA

Ekonomi
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