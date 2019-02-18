Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,979325 -0,53
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,085384 -0,50
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046428 -0,48
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,520838 -0,46
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,484895 -0,45
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021839 -0,53
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020560 -0,34
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049264 -0,14
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027264 -0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024859 -0,83
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066784 -0,80
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031205 -0,34
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,187836 -0,34
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,564346 -0,28
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064036 -0,30
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,816157 -0,23
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,340601 -0,20
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026133 -0,14
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,093445 -0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,979671 -0,66
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019562 -0,48
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,818854 -0,46
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,913542 -0,43
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,941581 -0,31
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,164121 -0,05
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 202,906281 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:55 Kaynak: AA

Ekonomi
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