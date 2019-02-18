Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|509,979325
|-0,53
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,085384
|-0,50
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,046428
|-0,48
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,520838
|-0,46
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,484895
|-0,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021839
|-0,53
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020560
|-0,34
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049264
|-0,14
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027264
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024859
|-0,83
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,066784
|-0,80
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,031205
|-0,34
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,187836
|-0,34
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|58,564346
|-0,28
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,064036
|-0,30
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,816157
|-0,23
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,340601
|-0,20
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,026133
|-0,14
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,093445
|-0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,979671
|-0,66
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019562
|-0,48
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,818854
|-0,46
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,913542
|-0,43
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,941581
|-0,31
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,164121
|-0,05
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|202,906281
|-0,02