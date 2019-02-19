Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
36 dakika önce
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ziraat Portföy Özel Sek.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|254,093477
|-0,32
|QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,168527
|-0,19
|İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,019430
|-0,10
|Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç.
|0,017442
|-0,08
|Vakıf Portföy Borç. Araç. Fonu
|432,661694
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047363
|-2,15
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091883
|-2,09
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,083038
|-1,55
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,111735
|-1,40
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,110260
|-1,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,243982
|-0,76
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,995857
|-0,73
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,274962
|-0,72
|Halk Portföy Karma Fon
|62,126785
|-0,63
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042653
|-0,58
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027522
|-0,19
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039837
|-0,10
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030827
|-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:36 Kaynak: AA
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