Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

36 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ziraat Portföy Özel Sek.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 254,093477 -0,32
QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,168527 -0,19
İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019430 -0,10
Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç. 0,017442 -0,08
Vakıf Portföy Borç. Araç. Fonu 432,661694 -0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047363 -2,15
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091883 -2,09
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,083038 -1,55
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111735 -1,40
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110260 -1,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,243982 -0,76
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,995857 -0,73
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,274962 -0,72
Halk Portföy Karma Fon 62,126785 -0,63
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042653 -0,58
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027522 -0,19
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039837 -0,10
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030827 -0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:36 Kaynak: AA

Sek, Ekonomi
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