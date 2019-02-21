Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,447941 -0,44
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,640095 -0,43
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023754 -0,36
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182969 -0,29
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042348 -0,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049744 -0,08
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,176586 -0,06
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,462662 -0,05
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,585456 -0,04
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,566123 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,018601 -0,74
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018349 -0,74
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091716 -0,68
Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019693 -0,62
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047357 -0,43
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,106162 -0,23
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064293 -0,23
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,022585 -0,10
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,156734 -0,07
ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,078090 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,831383 -0,17
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019715 -0,16
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,927803 -0,09
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,946551 -0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:13 Kaynak: AA

Ekonomi
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