Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,636042 -0,63
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,445667 -0,51
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182344 -0,34
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042217 -0,31
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 140,654150 -0,24
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,085819 -0,08
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,176534 0,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065675 -0,14
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,056029 -0,12
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,955187 -0,10
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025336 -0,08
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031557 -0,07
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon 77,690697 -0,42
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,183939 -0,16
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,016877 -0,10
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,342079 -0,09
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,105559 -0,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031540 -0,27
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016480 -0,23
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054150 -0,23
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,958420 -0,20
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,013047 -0,19
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,959333 -0,99
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,560370 -0,82
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 207,284403 -0,53
İş Portföy Altın Fonu 0,025740 -0,25
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033158 -0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:01 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak Milyonları İlgilendiriyor! Ekonomide Düzenlemeler İçeren Teklif Yasalaştı

Motorin Fiyatlarının Benzine Yaklaşmasıyla Dizel Araçların Devri Sona Eriyor 14 Yaşında Baba Katili Olan Çocuğun Savunması: Niyetim Öldürmek Değildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:42:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]