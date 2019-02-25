Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

9 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040586 -0,36
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023744 -0,34
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,055880 -0,29
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,754661 -0,28
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,117721 -0,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021986 -0,49
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,330919 -0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092591 -0,63
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047755 -0,56
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,364574 -0,33
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068418 -0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064307 -0,31
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,093711 -0,21
Garanti Portföy İki. Değ. Fon 1,617491 -0,16
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,033168 -0,08
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon 1,616037 -0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,003244 -0,97
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016337 -0,87
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031268 -0,86
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053693 -0,84
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,951199 -0,75
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,055398 -0,88
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032867 -0,88
Deniz Port. Altın Fonu 0,028888 -0,86
Fiba Portföy Altın Fonu 0,019494 -0,85
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022881 -0,85


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:57 Kaynak: AA

Ekonomi
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