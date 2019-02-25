Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,040586
|-0,36
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,023744
|-0,34
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,055880
|-0,29
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,754661
|-0,28
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,117721
|-0,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021986
|-0,49
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,330919
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,092591
|-0,63
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047755
|-0,56
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,364574
|-0,33
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,068418
|-0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,064307
|-0,31
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,093711
|-0,21
|Garanti Portföy İki. Değ. Fon
|1,617491
|-0,16
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,033168
|-0,08
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|1,616037
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,003244
|-0,97
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016337
|-0,87
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031268
|-0,86
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053693
|-0,84
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,951199
|-0,75
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|TEB Portföy Altın Fonu
|0,055398
|-0,88
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032867
|-0,88
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028888
|-0,86
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019494
|-0,85
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022881
|-0,85