Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047221 -0,25
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,124500 -0,19
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031841 -0,17
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053091 -0,17
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035989 -0,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021330 -0,74
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022414 -0,69
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021838 -0,58
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,099884 -0,45
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027642 -0,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068351 -0,48
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025749 -0,44
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019849 -0,26
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031936 -0,24
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066071 -0,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,039340 -0,14
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,085037 -0,12
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,838778 -0,07
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020746 -0,04
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010222 -0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016165 -1,33
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 0,992838 -1,30
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053175 -1,24
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,942250 -1,19
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030999 -1,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,054800 -1,36
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032514 -1,34
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022641 -1,32
İş Portföy Altın Fonu 0,025256 -1,31
Fiba Portföy Altın Fonu 0,019292 -1,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:53 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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