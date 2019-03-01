Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

14 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042388 -0,16
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021298 -0,01
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 94,819426 0,00
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022158 -0,43
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021700 -0,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,904334 -0,41
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025450 -0,40
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,016879 -0,58
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,095099 -0,11
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017258 -0,06
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016554 -0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,324700 -0,81
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,030461 -0,68
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,370325 -0,32
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,478303 -0,20
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014156 -0,13
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu 0,052658 -0,23
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,746491 -0,12
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 204,571792 -0,06
Garanti Portföy Altın Fonu 0,064395 -0,01


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:24 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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