Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,601158
|-2,17
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,551410
|-0,16
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,641496
|-0,16
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,024083
|-0,07
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,197570
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014233
|-1,70
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021563
|-0,63
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,182310
|-0,22
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,593258
|-0,22
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,525762
|-0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048432
|-1,97
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093770
|-1,88
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,248184
|-1,61
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,554727
|-1,59
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,457931
|-1,58
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043552
|-1,02
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,345190
|-0,87
|Halk Portföy Karma Fon
|62,886490
|-0,63
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017149
|-0,63
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,428723
|-0,63
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,028334
|-1,03
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,020454
|-0,97
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040687
|-0,68
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,315775
|-0,67
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,950593
|-0,64
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032679
|-0,46
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,055095
|-0,45
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022758
|-0,45
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019389
|-0,45
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028745
|-0,44