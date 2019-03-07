Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,159768 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,159768 -0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022461 -0,33
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014470 -0,22
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,119751 -0,14
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,183716 -0,08
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,471855 -0,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,155694 -0,68
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,056649 -0,56
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045040 -0,50
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055357 -0,47
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025368 -0,46
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043788 -0,55
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,004044 -0,36
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,033887 -0,28
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,416295 -0,27
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017244 -0,24
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,785499 -0,82
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040680 -0,36
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028479 -0,18
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,316238 -0,17
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,020243 -0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:07 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cem Yılmaz, Yılda Kaç Milyon Dolar Kazandığını Açıkladı! 80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü

Öğrencilerin Doğal Gazda 23 Bin Lira Tasarruf Ettiren Projesi Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 17:29:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]