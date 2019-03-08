Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,511896 -6,74 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,511896 -6,74
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,542280 -0,94
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,444912 -0,65
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,633752 -0,57
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042125 -0,42
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022360 -0,45
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,468335 -0,24
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,180920 -0,24
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,140732 -0,23
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,591603 -0,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043913 -2,50
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,326552 -2,48
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,113486 -2,43
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,224502 -1,94
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019748 -1,91
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,981580 -2,24
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043210 -1,32
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,429329 -0,99
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017079 -0,96
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,246516 -0,92
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,943819 -1,70
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,508160 -1,40
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028094 -1,35
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,299362 -1,28
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,009935 -1,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,361168 -0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Araç, Sek, Ekonomi
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