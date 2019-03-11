Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

27 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Özel Sek.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,057938 -0,37
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,631593 -0,34
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 524,996407 -0,30
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,181824 -0,25
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,107094 -0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,110201 -0,53
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014620 -0,30
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021862 -0,07
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,396581 -0,06
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022357 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047765 -1,40
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093095 -1,37
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019496 -1,28
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,137725 -1,21
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,050866 -1,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,969284 -1,25
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,015696 -0,89
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042900 -0,72
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,636180 -0,63
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,513081 -0,62
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,936376 -0,79
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040086 -0,70
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,292556 -0,52
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031271 -0,35
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,474944 -0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:44 Kaynak: AA

Ekonomi
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