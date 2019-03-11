Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,057938
|-0,37
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,631593
|-0,34
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|524,996407
|-0,30
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,181824
|-0,25
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|141,107094
|-0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,110201
|-0,53
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014620
|-0,30
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021862
|-0,07
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,396581
|-0,06
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022357
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047765
|-1,40
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093095
|-1,37
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019496
|-1,28
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,137725
|-1,21
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,050866
|-1,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,969284
|-1,25
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,015696
|-0,89
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042900
|-0,72
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,636180
|-0,63
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,513081
|-0,62
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,936376
|-0,79
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040086
|-0,70
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,292556
|-0,52
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031271
|-0,35
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,474944
|-0,26