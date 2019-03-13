Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

10 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021209 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen.

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021209 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,400806 -1,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020893 -0,09
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,171523 -0,06
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,102969 -0,03
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026520 -0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027993 -0,71
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031280 -0,02
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014268 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:45 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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