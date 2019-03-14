Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,443291
|-0,36
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,630697
|-0,36
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,181713
|-0,24
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|141,092849
|-0,22
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,197853
|-0,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,143328
|-0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,369818
|-0,53
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,881449
|-0,44
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,060486
|-0,41
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,136866
|-0,14
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,024149
|-0,12
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042626
|-0,37
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,339598
|-0,34
|HSBC Portföy Değ. Fon
|78,430195
|-0,34
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,026444
|-0,29
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017134
|-0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,288949
|-0,44
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027878
|-0,41
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,587709
|-0,18
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,010562
|-0,13
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,017314
|-0,05