Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,443291 -0,36
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,630697 -0,36
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,181713 -0,24
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,092849 -0,22
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,197853 -0,11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,143328 -0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,369818 -0,53
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,881449 -0,44
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,060486 -0,41
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,136866 -0,14
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024149 -0,12
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042626 -0,37
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,339598 -0,34
HSBC Portföy Değ. Fon 78,430195 -0,34
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026444 -0,29
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017134 -0,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,288949 -0,44
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027878 -0,41
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,587709 -0,18
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,010562 -0,13
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017314 -0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Ekonomi
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