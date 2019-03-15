Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,623270
|-1,18
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,438906
|-0,99
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,179996
|-0,94
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|140,411038
|-0,48
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041935
|-0,47
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021978
|-0,99
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022704
|-0,26
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,474419
|-0,18
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,185893
|-0,18
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,598250
|-0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,095757
|-0,35
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049024
|-0,29
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026211
|-0,20
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,045841
|-0,19
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|69,166847
|-0,12
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,191900
|-0,19
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|7,608321
|-0,17
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,022706
|-0,16
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,115948
|-0,13
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,021586
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031529
|-0,40
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016459
|-0,37
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054077
|-0,35
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,009610
|-0,35
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,958214
|-0,34
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,584172
|-1,99
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|206,551858
|-0,88
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,534158
|-0,84
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033104
|-0,42
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,023045
|-0,40