Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

3 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,623270 -1,18
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,438906 -0,99
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,179996 -0,94
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 140,411038 -0,48
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041935 -0,47
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021978 -0,99
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022704 -0,26
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,474419 -0,18
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,185893 -0,18
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,598250 -0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095757 -0,35
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049024 -0,29
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026211 -0,20
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045841 -0,19
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,166847 -0,12
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,191900 -0,19
İş Portföy İki. Değ. Fon 7,608321 -0,17
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,022706 -0,16
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,115948 -0,13
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,021586 -0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031529 -0,40
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016459 -0,37
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054077 -0,35
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,009610 -0,35
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,958214 -0,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,584172 -1,99
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 206,551858 -0,88
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,534158 -0,84
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033104 -0,42
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023045 -0,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:54 Kaynak: AA

Ekonomi
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