Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,622243 -0,16 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç.

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,622243 -0,16
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,277483 -0,14
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 527,771189 -0,10
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,528658 -0,09
Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,038299 -0,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022061 -0,72
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015047 -0,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,076831 -0,21
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045778 -0,14
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071161 -0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,032791 -0,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014269 -0,11
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,892715 -0,04


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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