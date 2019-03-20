Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

3 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024503 -0,09 Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,333877 -0,08 Ak Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024503 -0,09
Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,333877 -0,08
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,180640 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050912 -1,26
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099542 -1,25
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,907392 -0,23
Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,130663 -0,20
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026783 -0,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,328304 -0,37
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,002212 -0,32
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026600 -0,21
Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,906050 -0,12
ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,168587 -0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,861721 -0,23
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031714 -0,11
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,016832 -0,07
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,015168 -0,05

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:38 Kaynak: AA

Ekonomi
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