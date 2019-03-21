Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,024438
|-0,27
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,215712
|-0,20
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,041943
|-0,19
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,145265
|-0,17
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,057773
|-0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,179535
|-0,62
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,541990
|-0,29
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022109
|-0,27
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,148046
|-0,17
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,415198
|-0,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,098261
|-1,55
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,190769
|-1,53
|İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF
|36,037030
|-1,52
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|36,333802
|-1,51
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,374109
|-1,49
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043517
|-1,34
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,344544
|-0,95
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,544530
|-0,80
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|16,431026
|-0,78
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,661704
|-0,73
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,028062
|-1,55
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,622821
|-1,20
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,019806
|-0,99
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,301827
|-0,99
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,041282
|-0,66
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,781364
|-0,66
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|208,124139
|-0,40
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,687070
|-0,40
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033283
|-0,24
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,029252
|-0,23