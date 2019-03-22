Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024262 -0,72 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç.

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024262 -0,72
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,275424 -0,66
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,041668 -0,66
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,144332 -0,64
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,057402 -0,64
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015218 -1,14
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023068 -0,61
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,051653 -0,33
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022276 -0,25
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028505 -0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,921032 -1,10
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045723 -0,87
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,885020 -0,78
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034832 -0,76
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,383839 -0,55
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,066132 -0,65
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,030090 -0,53
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,898619 -0,28
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043409 -0,25
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017185 -0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,438541 -0,94
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,291121 -0,82
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,013751 -0,59
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,891276 -0,48
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020543 -0,41


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:26 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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