Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,619296 -1,78
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,438668 -1,23
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041904 -1,20
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,180335 -0,90
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 140,601787 -0,67
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,597252 -0,92
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,185294 -0,90
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,576352 -0,89
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022864 -0,88
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,474475 -0,86
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048423 -6,25
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094766 -6,20
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070139 -4,28
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,218407 -4,27
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,425689 -4,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,334029 -2,96
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042131 -2,94
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,510107 -2,26
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,243638 -2,15
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,090176 -2,00
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026985 -3,47
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,924308 -2,63
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,993862 -1,96
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040337 -1,93
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,110680 -1,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Ekonomi
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