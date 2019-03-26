Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|541,342317
|-2,18
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,432729
|-1,35
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,611844
|-1,20
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,178244
|-1,16
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|139,496622
|-0,79
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,141506
|-0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091285
|-3,67
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046649
|-3,66
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019206
|-2,18
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,377096
|-1,85
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,668838
|-1,44
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,033783
|-0,88
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,022413
|-0,86
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,331663
|-0,71
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|3,088712
|-0,63
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,976979
|-0,59
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,914679
|-1,04
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040056
|-0,70
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,046161
|-0,34
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026935
|-0,19
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,993097
|-0,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|215,593206
|-1,68
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|21,422166
|-1,45
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,475654
|-0,99