Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor