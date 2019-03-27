Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

29 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 524,903363 -3,04
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,036502 -2,84
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,600672 -2,73
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,048556 -2,71
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,643728 -2,56
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022470 -2,53
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,052007 -2,47
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022822 -2,32
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028569 -2,29
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,182240 -1,89
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034644 -2,67
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026320 -2,37
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089306 -2,17
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 63,288277 -2,13
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033924 -2,12
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,065044 -2,08
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016693 -1,79
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041243 -1,74
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,016128 -1,71
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,627680 -1,65
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020644 -2,71
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,901167 -2,70
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,024323 -2,61
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032022 -2,61
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,988726 -2,58
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,811741 -3,59
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 208,356863 -3,36
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,717895 -3,29
Deniz Port. Altın Fonu 0,029641 -2,78
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033748 -2,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:09 Kaynak: AA

Ekonomi
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