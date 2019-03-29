Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,577422 -2,51
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,409519 -1,65
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,170358 -1,48
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020506 -1,11
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 134,774453 -1,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035632 -0,17
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,236089 -0,13
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018071 -0,07
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,569371 -1,13
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 29,295818 -0,72
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021478 -0,64
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,005755 -0,36
Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 126,852185 -0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014324 -0,29
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031035 -0,26
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,952298 -0,16
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025570 -0,09
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038830 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Ekonomi
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