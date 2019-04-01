Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,403208 -1,54 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,403208
|-1,54
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,168183
|-1,28
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,037593
|-1,03
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|1,858757
|-0,74
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|133,834529
|-0,70
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010000
|-2,52
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,026438
|-0,03
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,095434
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014305
|-0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:57 Kaynak: AA
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