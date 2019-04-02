Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 530,603590 -2,41
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,056748 -0,52
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034274 -0,42
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,257084 -0,18
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,058504 -0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022472 -0,83
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053084 -0,67
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022858 -0,10
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029152 -0,08
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,522755 -0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044933 -1,28
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088442 -1,10
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,239452 -0,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,719053 -0,65
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,203156 -0,46
Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,237335 -0,18
İş Portföy İki. Değ. Fon 7,736438 -0,14
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,017667 -0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031983 -0,52
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,019908 -0,50
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,975113 -0,48
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054986 -0,47
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016738 -0,45
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,560549 -2,70
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 206,906138 -2,60
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,678360 -2,40
TEB Portföy Altın Fonu 0,056743 -0,80
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033698 -0,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:19 Kaynak: AA

Ekonomi
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