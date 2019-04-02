Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
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|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|530,603590
|-2,41
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,056748
|-0,52
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034274
|-0,42
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,257084
|-0,18
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,058504
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022472
|-0,83
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,053084
|-0,67
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022858
|-0,10
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029152
|-0,08
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,522755
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044933
|-1,28
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088442
|-1,10
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,239452
|-0,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|1,719053
|-0,65
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,203156
|-0,46
|Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.
|1,237335
|-0,18
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|7,736438
|-0,14
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,017667
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031983
|-0,52
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,019908
|-0,50
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,975113
|-0,48
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054986
|-0,47
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016738
|-0,45
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,560549
|-2,70
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|206,906138
|-2,60
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,678360
|-2,40
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,056743
|-0,80
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033698
|-0,67