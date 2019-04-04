Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
37 dakika önce
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 541,529221 -0,47 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|541,529221
|-0,47
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|63,749181
|-0,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,033845
|-0,16
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,998292
|-0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:55 Kaynak: AA
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı
Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı
23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu