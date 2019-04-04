Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

37 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 541,529221 -0,47 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 541,529221 -0,47
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,749181 -0,18
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,033845 -0,16
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,998292 -0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:55 Kaynak: AA

Ekonomi
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