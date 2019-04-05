Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
34 dakika önce
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041322
|-0,46
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|136,901547
|-0,14
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|95,523553
|-0,12
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,418604
|-0,09
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,016407
|-0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022312
|-0,21
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,183974
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,390376
|-1,62
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|66,060988
|-0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,095125
|-0,99
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,026371
|-0,80
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,077274
|-0,31
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,021099
|-0,12
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033834
|-0,04
|İş Portföy Altın Fonu
|0,026312
|-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA
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