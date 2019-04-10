Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

31 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,595852 -0,59
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,042284 -0,41
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,801576 -0,40
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,845637 -0,37
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,827011 -0,37
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016684 -0,67
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,314115 -0,32
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053752 -0,26
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024084 -0,22
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029633 -0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061862 -0,83
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036013 -0,62
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072726 -0,59
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,586276 -0,53
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075894 -0,36
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,067364 -0,39
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,957352 -0,23
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,124101 -0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,953891 -0,19
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,994508 -0,11
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,038114 -0,10
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021299 -0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,448166 -0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:58 Kaynak: AA
Ekonomi
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