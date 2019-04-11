Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|549,260548
|-0,38
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,020838
|-0,20
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|1,880433
|-0,14
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,420993
|-0,12
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,173859
|-0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,543809
|-0,15
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,147956
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,042357
|-1,75
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,530571
|-1,50
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,195382
|-1,39
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,108181
|-1,35
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053219
|-1,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,041801
|-0,70
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,458009
|-0,66
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,018584
|-0,49
|ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,093924
|-0,48
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,658550
|-0,46
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,260750
|-1,18
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,984651
|-1,04
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,890866
|-0,56
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,017397
|-0,19
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,489533
|-0,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Altın BYF
|21,532044
|-0,15
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,443370
|-0,03