Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 549,260548 -0,38 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 549,260548 -0,38
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020838 -0,20
ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,880433 -0,14
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,420993 -0,12
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173859 -0,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,543809 -0,15
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,147956 -0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042357 -1,75
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,530571 -1,50
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,195382 -1,39
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108181 -1,35
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053219 -1,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041801 -0,70
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,458009 -0,66
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,018584 -0,49
ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,093924 -0,48
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,658550 -0,46
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,260750 -1,18
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,984651 -1,04
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,890866 -0,56
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017397 -0,19
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,489533 -0,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 21,532044 -0,15
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,443370 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:47 Kaynak: AA
Araç, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesini 5 Liradan Kapış Kapış Satıyor Fed Tutanakları Yayımlandı! Üyeler Faiz Oranlarının Değişmemesi Gerektiğini Savunuyor Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:23:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]