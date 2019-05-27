Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025362 -1,68 Yapı Kredi Port. Eur.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025362 -1,68
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,150635 -1,46
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043918 -1,33
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,061250 -1,32
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,905588 -1,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023294 -1,07
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023530 -0,93
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023619 -0,82
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031234 -0,82
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057469 -0,79
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035465 -1,46
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,889720 -1,02
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063805 -0,86
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037097 -0,61
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027148 -0,49
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070485 -1,39
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,020624 -0,76
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,148122 -0,48
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,062944 -0,45
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010389 -0,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022814 -0,99
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,344488 -0,92
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,159456 -0,81
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,032394 -0,72
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,083900 -0,31
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,745262 -0,93
QNB Finans Portföy Altın BYF 22,572865 -0,59
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 226,851147 -0,54
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036070 -0,38
HSBC Portföy Altın Fonu 2,221025 -0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:37 Kaynak: AA
Araç, Yapı Kredi Bankası, Ekonomi
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