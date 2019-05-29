Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|581,715021
|-0,52
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,037281
|-0,18
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,418326
|-0,12
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,039669
|-0,11
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,037970
|-0,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023122
|-0,66
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057133
|-0,25
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031090
|-0,19
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,421542
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063025
|-0,90
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074100
|-0,66
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042078
|-0,63
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035135
|-0,61
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026975
|-0,31
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,013181
|-0,24
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,027652
|-0,17
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,215668
|-0,13
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,098811
|-0,09
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,055720
|-0,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,324454
|-0,58
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,150146
|-0,11
| Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,028195
|-0,11
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022721
|-0,08
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,035318
|-0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,287255
|-2,32
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|224,040103
|-1,06
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,302533
|-1,02
|İş Portföy Altın Fonu
|0,027983
|-0,17
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,035911
|-0,12