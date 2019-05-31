Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 568,551644 -2,19
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060599 -1,46
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036566 -1,44
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,374673 -1,28
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051822 -1,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015519 -5,27
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022869 -1,86
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022704 -1,82
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030502 -1,32
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,350277 -1,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076020 -1,58
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040705 -1,53
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061412 -1,52
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072179 -1,41
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035985 -1,36
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,994269 -1,42
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,024605 -0,96
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,000187 -0,84
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069691 -0,77
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010341 -0,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033448 -1,85
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,054948 -1,83
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,014587 -1,54
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022315 -1,42
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,015419 -1,39
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 21,885221 -2,06
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 219,658319 -1,95
TEB Portföy Altın Fonu 0,059506 -1,86
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035053 -1,83
Fiba Portföy Altın Fonu 0,020864 -1,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:45 Kaynak: AA
Ekonomi
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