Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036053
|-1,40
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051170
|-1,26
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,024972
|-1,17
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|562,377358
|-1,09
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,349217
|-1,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014469
|-6,77
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022123
|-3,26
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,315163
|-1,49
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030163
|-1,11
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,055578
|-1,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,059782
|-2,65
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074093
|-2,53
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,033451
|-2,49
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|65,416689
|-2,42
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,070494
|-2,33
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,973030
|-2,72
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,068878
|-1,17
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,983034
|-1,13
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,008654
|-0,79
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,654260
|-0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,005140
|-1,01
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022095
|-0,99
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,098792
|-0,88
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,272231
|-0,87
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,012302
|-0,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,051865
|-0,24