Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036053 -1,40
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051170 -1,26
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024972 -1,17
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 562,377358 -1,09
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,349217 -1,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014469 -6,77
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022123 -3,26
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,315163 -1,49
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030163 -1,11
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055578 -1,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,059782 -2,65
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074093 -2,53
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033451 -2,49
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 65,416689 -2,42
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070494 -2,33
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,973030 -2,72
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,068878 -1,17
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,983034 -1,13
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,008654 -0,79
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,654260 -0,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,005140 -1,01
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022095 -0,99
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,098792 -0,88
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,272231 -0,87
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,012302 -0,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,051865 -0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:30 Kaynak: AA
İstanbul, Ekonomi
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