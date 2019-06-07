Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|562,347478
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014397
|-0,50
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,311839
|-0,14
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022881
|-0,03
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,170457
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|60,069598
|-1,36
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,820796
|-1,09
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041979
|-0,98
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,019086
|-0,82
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,962898
|-0,82
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,491809
|-0,37
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038898
|-0,32
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,016331
|-0,20
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,874995
|-0,17
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,423889
|-0,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,024324
|-0,46
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,036999
|-0,24
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,948194
|-0,22
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,075096
|-0,16
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030179
|-0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|21,947559
|-0,07
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,031021
|-0,02
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,056609
|-0,02
|ING Portföy Altın Fonu
|0,027273
|-0,01
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,166945
|-0,01