Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,430423 -1,13 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,430423 -1,13
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,602355 -1,06
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042757 -0,91
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,180299 -0,85
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021650 -0,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038559 -0,47
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042489 -0,39
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,099856 -0,37
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084279 -0,35
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017768 -0,32
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016901 -0,49
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,022402 -0,25
Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,885957 -0,15
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,592182 -0,14
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016928 -0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,238254 -0,32
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037280 -0,23
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,960293 -0,15
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,012406 -0,07
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014544 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:22 Kaynak: AA
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