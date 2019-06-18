Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043589 -0,44 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043589 -0,44
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,897396 -0,38
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,395005 -0,38
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,149730 -0,37
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025291 -0,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014123 -1,53
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023967 -0,89
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023407 -0,81
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056391 -0,60
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021747 -0,50
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036416 -0,66
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041439 -0,64
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026847 -0,36
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077221 -0,14
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073538 -0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069618 -0,40
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,018360 -0,38
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010470 -0,28
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,046870 -0,27
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,996302 -0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034637 -1,25
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,090638 -1,22
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,045801 -1,02
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015796 -0,39
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,125182 -0,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036351 -1,29
Fiba Portföy Altın Fonu 0,021584 -1,28
Deniz Port. Altın Fonu 0,031995 -1,23
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025328 -1,21
Ak Portföy Altın Fonu 0,058202 -1,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:14 Kaynak: AA
amerikan doları, döviz, araç, yatırım fonları, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'deki yediemin otoparkları, araç mezarlığına döndü Görenlerin nutku tutuldu! Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:50:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]