Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:14 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|563,680135
|-0,42
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051992
|-0,33
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,039358
|-0,33
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,999757
|-0,30
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060533
|-0,26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021699
|-0,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036337
|-0,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,992434
|-0,39
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,005742
|-0,40
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022190
|-0,39
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,289489
|-0,37
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,118634
|-0,31
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|227,513087
|-0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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