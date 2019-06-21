Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

52 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051202 -1,82 İş Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051202 -1,82
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059618 -1,59
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,038938 -1,29
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,940673 -1,21
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,049479 -1,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055928 -1,42
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,377651 -1,13
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030417 -1,02
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021729 -0,59
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023936 -0,51
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062860 -1,12
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,736414 -1,12
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036400 -1,10
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073773 -0,95
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041485 -0,93
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,985820 -1,01
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,020319 -0,72
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,041614 -0,55
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069636 -0,52
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,521758 -0,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021889 -1,63
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,992455 -1,53
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,268940 -1,19
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,100839 -1,08
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,784711 -0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:37 Kaynak: AA
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