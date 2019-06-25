Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,387107
|-0,81
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036939
|-0,75
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,059804
|-0,68
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,514359
|-0,48
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051483
|-0,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,387448
|-0,82
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030457
|-0,74
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015181
|-0,73
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023933
|-0,71
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056187
|-0,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062789
|-1,14
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073818
|-0,77
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,077614
|-0,73
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027279
|-0,73
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,861713
|-0,71
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,016858
|-0,72
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,990923
|-0,36
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,048025
|-0,34
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,026412
|-0,15
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,069956
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,996537
|-0,61
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021979
|-0,60
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,112435
|-0,45
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,283555
|-0,45
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038045
|-0,12