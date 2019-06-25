Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,387107 -0,81
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036939 -0,75
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059804 -0,68
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,514359 -0,48
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051483 -0,45
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,387448 -0,82
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030457 -0,74
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015181 -0,73
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023933 -0,71
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056187 -0,25
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062789 -1,14
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073818 -0,77
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077614 -0,73
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027279 -0,73
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,861713 -0,71
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,016858 -0,72
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,990923 -0,36
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,048025 -0,34
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,026412 -0,15
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069956 -0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,996537 -0,61
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021979 -0,60
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,112435 -0,45
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,283555 -0,45
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038045 -0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:34 Kaynak: AA
his, borçlanma araçları fonları, en fazla kaybettiren fonlar, yatırım fonları, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak Prens Harry ve Düşes Meghan'ın ev tadilatı, İngiltere'ye 2,4 milyon sterline mal oldu Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi Kocalarıyla sorunlarını çözmek umuduyla hepsi aynı erkekle buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:55:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]