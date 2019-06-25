Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Prens Harry ve Düşes Meghan'ın ev tadilatı, İngiltere'ye 2,4 milyon sterline mal oldu