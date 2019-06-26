Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

28 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,457375 -0,94
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045215 -0,85
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 555,479864 -0,68
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,189019 -0,65
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,639802 -0,44
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035531 -0,98
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,246071 -0,89
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027190 -0,33
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062639 -0,24
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,359801 -0,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,100330 -0,36
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028348 -0,27
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,017322 -0,12
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,794078 -0,12
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,026400 -0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,814269 -0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:11 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı Robotlar 2030'a kadar imalat sektöründe 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir Hollandalı üniversite öğrencileri, 725 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı Şifa arayanlar kaplıcaya akın ediyor! Aylar öncesinden randevu alıp gelen var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 15:39:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]