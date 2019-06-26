Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,457375
|-0,94
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,045215
|-0,85
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|555,479864
|-0,68
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,189019
|-0,65
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,639802
|-0,44
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035531
|-0,98
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,246071
|-0,89
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027190
|-0,33
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062639
|-0,24
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,359801
|-0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,100330
|-0,36
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,028348
|-0,27
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,017322
|-0,12
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|1,794078
|-0,12
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,026400
|-0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,814269
|-0,32