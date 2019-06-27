Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036890
|-0,48
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,386692
|-0,46
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,059966
|-0,42
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,061400
|-0,03
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051916
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024885
|-2,30
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,376375
|-0,74
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056079
|-0,70
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030505
|-0,49
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,620497
|-0,29
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036439
|-1,52
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,094344
|-1,06
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,041643
|-1,02
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047548
|-0,97
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,040854
|-0,95
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,120210
|-1,18
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,040786
|-0,51
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,052429
|-0,41
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,539287
|-0,40
|HSBC Portföy Değ. Fon
|83,761713
|-0,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035866
|-1,52
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,132460
|-1,47
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,076718
|-1,22
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,876137
|-0,66
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,981531
|-0,54
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|236,025448
|-1,64
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022331
|-1,51
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037746
|-1,51
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,063806
|-1,50
|ING Portföy Altın Fonu
|0,029062
|-1,48