Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,021395
|-2,39
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,045395
|-0,21
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,189253
|-0,14
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|101,414143
|-0,05
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060006
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015257
|-2,22
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024036
|-0,26
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056245
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,023951
|-14,47
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,470663
|-0,72
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,041063
|-0,48
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027398
|-0,33
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|62,789638
|-0,27
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,242659
|-1,01
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,865313
|-0,41
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,016201
|-0,18
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|1,733855
|-0,02
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,052994
|-0,00
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022098
|-0,07
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,001527
|-0,06