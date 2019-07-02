Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ne karısına, ne de doğacak bebeğine acıdı! Cani kocanın cezası belli oldu