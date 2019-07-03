Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
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|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,924094
|-0,28
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,597088
|-0,25
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,155942
|-0,25
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,039458
|-0,24
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,153462
|-0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014621
|-4,62
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021585
|-1,42
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023886
|-0,32
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024220
|-0,28
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030137
|-0,24
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,077038
|-0,67
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027236
|-0,47
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,020173
|-0,13
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,581716
|-0,13
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036716
|-0,12
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,028569
|-1,56
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,278486
|-0,52
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|8,228620
|-0,43
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,041176
|-0,21
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,071163
|-0,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,984522
|-0,71
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,104507
|-0,35
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,280469
|-0,26
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021809
|-0,22
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026653
|-0,12
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,091132
|-0,84
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,700515
|-0,15