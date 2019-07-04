Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025963 -0,84 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025963 -0,84
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,909434 -0,76
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044511 -0,74
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,061183 -0,69
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,913593 -0,69
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021375 -0,97
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023713 -0,72
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030003 -0,44
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055543 -0,26
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,492370 -0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042009 -1,42
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,495049 -1,30
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019438 -1,15
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 50,434006 -1,15
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,051580 -1,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070635 -0,74
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,577565 -0,61
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041782 -0,60
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,118301 -0,47
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,759226 -0,45
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,319825 -1,07
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,328708 -0,82
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026461 -0,72
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,265939 -0,64
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021674 -0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:29 Kaynak: AA
Araç, Ekonomi
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