Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 539,890841 -0,61 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 539,890841 -0,61
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036088 -0,61
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,077915 -0,60
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058577 -0,59
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,355282 -0,58
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055208 -0,60
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029828 -0,58
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014549 -0,58
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021276 -0,46
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023610 -0,43
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041615 -0,94
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019891 -0,68
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062364 -0,64
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,221379 -0,61
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041041 -0,61
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,971539 -0,62
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,168052 -0,62
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,022596 -0,40
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,032466 -0,26
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070491 -0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034858 -1,43
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,051436 -1,20
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,100878 -1,17
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,145192 -0,95
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,251249 -0,65
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu 0,021668 -1,50
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036645 -1,45
ING Portföy Altın Fonu 0,028224 -1,45
Deniz Port. Altın Fonu 0,032157 -1,44
Ak Portföy Altın Fonu 0,058468 -1,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:43 Kaynak: AA
araç, Ekonomi
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