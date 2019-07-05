Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|539,890841
|-0,61
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036088
|-0,61
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,077915
|-0,60
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,058577
|-0,59
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,355282
|-0,58
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,055208
|-0,60
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029828
|-0,58
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014549
|-0,58
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021276
|-0,46
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023610
|-0,43
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,041615
|-0,94
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019891
|-0,68
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062364
|-0,64
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,221379
|-0,61
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,041041
|-0,61
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,971539
|-0,62
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,168052
|-0,62
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,022596
|-0,40
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,032466
|-0,26
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,070491
|-0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,034858
|-1,43
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,051436
|-1,20
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,100878
|-1,17
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,145192
|-0,95
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,251249
|-0,65
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,021668
|-1,50
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036645
|-1,45
|ING Portföy Altın Fonu
|0,028224
|-1,45
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032157
|-1,44
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,058468
|-1,41