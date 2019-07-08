Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,520313
|-0,37
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,025801
|-0,29
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,044289
|-0,13
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036041
|-0,13
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,898777
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023886
|-1,66
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,342190
|-0,67
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023479
|-0,55
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,054985
|-0,40
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029776
|-0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,041355
|-0,62
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040825
|-0,53
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076274
|-0,46
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,177281
|-0,43
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026759
|-0,41
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,252744
|-0,49
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017516
|-0,35
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,070259
|-0,33
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,277907
|-0,29
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,041719
|-0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026295
|-0,87
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,315635
|-0,67
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,994287
|-0,65
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039265
|-0,34
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031038
|-0,33
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,857472
|-1,49
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|227,443069
|-1,17
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,703331
|-0,84