Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

48 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,459631 -1,82
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045468 -1,51
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,642246 -1,50
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,190411 -0,82
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022529 -0,41
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,951769 -1,81
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103648 -1,71
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052486 -1,55
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108909 -1,45
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,518666 -1,32
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,250596 -0,85
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,023930 -0,82
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,355142 -0,77
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017391 -0,71
Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,943651 -0,55
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026205 -0,34
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,892903 -0,07
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,084110 -0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:47 Kaynak: AA
Ekonomi
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