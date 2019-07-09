Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,459631
|-1,82
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,045468
|-1,51
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,642246
|-1,50
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,190411
|-0,82
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,022529
|-0,41
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|62,951769
|-1,81
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,103648
|-1,71
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052486
|-1,55
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,108909
|-1,45
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,518666
|-1,32
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,250596
|-0,85
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,023930
|-0,82
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,355142
|-0,77
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017391
|-0,71
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,943651
|-0,55
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026205
|-0,34
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,892903
|-0,07
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,084110
|-0,06