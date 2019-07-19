Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,385379
|-0,20
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|547,865585
|-0,12
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,573403
|-0,11
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036682
|-0,05
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,044509
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014421
|-1,95
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,374243
|-0,46
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021980
|-0,25
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030205
|-0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076745
|-0,84
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,485856
|-0,61
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036505
|-0,54
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036292
|-0,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,101113
|-0,51
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,037428
|-0,43
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,028787
|-0,11
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,070799
|-0,04
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,057843
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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| Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,989153
|-0,02
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,293425
|-0,01