Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

46 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,385379 -0,20
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 547,865585 -0,12
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,573403 -0,11
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036682 -0,05
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044509 -0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014421 -1,95
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,374243 -0,46
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021980 -0,25
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030205 -0,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076745 -0,84
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,485856 -0,61
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036505 -0,54
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036292 -0,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,101113 -0,51
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,037428 -0,43
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028787 -0,11
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070799 -0,04
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,057843 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,989153 -0,02
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,293425 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:59 Kaynak: AA
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